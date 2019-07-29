جهانغيري: تقليص التزامات ايران خطوة لصيانة الاتفاق النووي

أكد النائب الاول ل​رئيس الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية ​اسحاق جهانغيري​ ان "تقليص ايران لالتزاماتها، هو خطوة لصيانة ​الاتفاق النووي​"، قائلا: "مثلما نفذت ايران التزاماتها في اطار الاتفاق فعلى الجهات الاخرى ان تنفذ التزاماتها، وعندها ستعود ايران الى ظروف ما قبل تقليص الالتزامات".

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