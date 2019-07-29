السيسي التقى حميدتي: موقفنا ثابت تجاه دعم استقرار السودان وأمنه وشعبه

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أنّ "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التقى نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو، المَعروف باسم "حميدتي"، وناقش معه الأوضاع في السودان".
ولفت في تصريحات صحافية إلى أنّ "حميدتي استعرض مع السيسي تطوّرات الموقف الحالي في السودان"، مبيّنًا أنّ "السيسي شدّد على الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار السودان وأمنه وشعبه الشقيق". وأوضح أنّ "اللقاء تناول بعض جوانب العلاقات الثنائيّة وفِي مقدّمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين".
وهذا هو اللقاء الأول بين الرجلين منذ عزل الرئيس السوداني عمر البشير في نيسان الماضي.
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