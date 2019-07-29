دعت المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أولريك ديمير، روسيا إلى الإفراج بدون تأخير عن نحو ألف متظاهر أوقفوا في موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع ونددت بالاستخدام "غير المتناسب" للقوة من قبل عناصر الشرطة الروسية.
وشددت خلال مؤتمر صحافي على أن "الحكومة الألمانية تنتظر إفراجاً سريعاً عن الموقوفين"، معربةً عن "قلق" برلين من الوضع ومذكرة موسكو بالتزاماتها في مجال احترام "حريات التجمع والتعبير".
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدثة بإسم ميركل يطالب بالإفراج عن المتظاهرين الموقفين في موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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