المتحدثة بإسم ميركل يطالب بالإفراج عن المتظاهرين الموقفين في موسكو

دعت المتحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أولريك ديمير، ​روسيا​ إلى الإفراج بدون تأخير عن نحو ألف متظاهر أوقفوا في ​موسكو​ خلال عطلة نهاية الأسبوع ونددت بالاستخدام "غير المتناسب" للقوة من قبل عناصر ​الشرطة الروسية​.

وشددت خلال ​مؤتمر​ صحافي على أن "​الحكومة الألمانية​ تنتظر إفراجاً سريعاً عن الموقوفين"، معربةً عن "قلق" ​برلين​ من الوضع ومذكرة موسكو بالتزاماتها في مجال احترام "حريات التجمع والتعبير".