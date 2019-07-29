برلين تطالب بالإفراج عن المتظاهرين الموقوفين في موسكو

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برلين: دعت ألمانيا الاثنين روسيا إلى الإفراج بدون تأخير عن نحو ألف متظاهر أوقفوا في موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع ونددت بالاستخدام "غير المتناسب" للقوة من قبل عناصر الشرطة الروسية.

وقالت أولريكه ديمير المتحدثة باسم المستشارة أنغيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي إن "الحكومة الألمانية تنتظر إفراجاً سريعاً عن الموقوفين"، معربةً عن "قلق" برلين من الوضع ومذكرة موسكو بالتزاماتها في مجال احترام "حريات التجمع والتعبير".

وأضافت أن ألمانيا "علمت بقلق كبير، بقسوة تدخل الشرطة بدون تكافؤ".

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لكنها لم تشر إلى أليكسي نافالني المعارض الروسي الرئيسي للرئيس فلاديمير بوتين.

ونافالني نقل من سجنه إلى المستشفى الأحد وقال طبيبه إنه أصيب "بمادة سامة".

وكان قد أوقف الأربعاء قبل أيام من تجمع للمعارضة السبت للمطالبة بانتخابات حرة، انتهى بتوقيف 1400 متظاهر حسب منظمة غير حكومية متخصصة بمتابعة التظاهرات.

وتحدثت الشرطة من جهتها عن توقيف 1074 شخصا بسبب "مخالفات متعددة".