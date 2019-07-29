بومبيو: طهران رفضت عرضي بالسفر إليها ومخاطبة الشعب الإيراني

دبي - بواسطة محمد فارس كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن إيران لم تقبل عرضه بالسفر إليها والحديث مباشرة إلى الشعب هناك. وبعد الرفض اقترحت إيران على بومبيو إجراء مقابلة مع صحفية من التلفزيون الحكومي كان قد تم احتجازها في نيويورك. © Reuters/P. Golovkin Provided by Deutsche Welle

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن طهران رفضت عرضه بالسفر إلى إيران ومخاطبة الشعب الإيراني مباشرة . وجاء في تغريدة لبومبيو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عرضت مؤخراً السفر إلى طهران والحديث مباشرة إلى الشعب الإيراني، ولم يقبل النظام هناك عرضي هذا". وأضاف في تغريدة ثانية: "إننا لا نخشى من قدوم جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني إلى أمريكا حيث يتمتع بحق التحدث بحرية. هل حقائق نظام خامنئي (المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي) سيئة للغاية لدرجة أنه لا يستطيع السماح لي بالقيام بنفس الشيء في طهران؟ ماذا لو سمع شعبه الحقيقة، غير منقحة، وغير مختصرة؟"

وكان بومبيو قد عرض في في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" إنه مستعد للذهاب إلى العاصمة الإيرانية ومخاطبة الشعب الإيراني بشأن السياسة الخارجية لبلاده، مضيفاً :"بالتأكيد، لو تلقيت دعوة، سوف يكون من دواعي سعادتي أن أكون هناك ... إنني أحب أن أنتهز فرصة كي أكون هناك، ليس لدواعي الدعاية، وإنما لكشف الحقيقة للشعب الإيراني بشأن ما تقوم به إدارتهم وكيفية إلحاقها الضرر بإيران". من جانبه رد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي يوم الأحد على طلب بومبيو :"يمكن لمراسلتنا، السيدة مرضية هاشمي، إجراء مقابلة مع بومبيو وبإمكانه الإفصاح عما يريده، نحن لا نتهرب من سماع الرأي الآخر". وأضاف المتحدث: "ما فعلوه بمراسلينا وتصرفاتهم مع الصحافيين الإيرانيين هناك، هو نوع من عدم الاحترام لوسائل الإعلام والحوار". وكان قد جرى احتجاز هاشمي، الصحفية والمذيعة بقناة "برس تي في" الإيرانية الناطقة باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة لعدة أيام مطلع العام الجاري، دون توجيه اتهامات لها.

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واتهمت واشنطن إيران بسلسلة من أعمال التخريب والهجمات منذ أيار/مايو، استهدفت سفنا عدة بمضيق هرمز والخليج، وهو ما تنفيه طهران. وقام ظريف في الأيام الماضية بجولة في أميركا اللاتينية ثم توجه إلى نيويورك.

وقال ربيعي إن "حوار ظريف مع وسائل الإعلام الاميركية المهمة أجبر مايك بومبيو (...) على طلب إجراء محادثات مع وسائل الإعلام الإيرانية".

م.ع.ح/ح.ز (د ب أ – أ ف ب)