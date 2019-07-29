دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters مقتل أربعة من بينهم الجاني في إطلاق نار بكاليفورنيا

(رويترز) - قال سكوت سميث قائد الشرطة في مدينة جيلروي بولاية كاليفورنيا إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم خلال إطلاق نار في معرض للمواد الغذائية بولاية كاليفورنيا يوم الأحد من بينهم مطلق النار نفسه.

وأصيب 15 آخرون من بينهم جرحى بطلقات نارية على الرغم من أن عدد المصابين بالرصاص لم يتضح بعد.

وقال سميث في مؤتمر صحفي في ساعة متأخرة من مساء الأحد‭ ‬"إنه أمر محزن ومخيب للأمال جدا أن يشهد المجتمع مأساة كهذه خلال مناسبة كانت تسير بشكل طيب جدا".وأضاف أن المسلح خرق سياجا على ما يبدو من أجل دخول مهرجان جارليك السنوي. وقال إنه قد يكون له شريك.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)