دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بريطانيا: لن يكون هناك تبادل لناقلات النفط مع إيران

أكَّد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الاثنين، أنَّه لن يكون هناك تبادل للناقلات بين بلاده وإيران.

وطالب راب، من طهران، احترام القانون الدولي وإخلاء سبيل الناقلة البريطانية المحتجزة في ميناء بندر عباس. وفقًا لما ذكرته «العربية».

وقال وزير الخارجية البريطاني: إنَّ الولايات المتحدة تدعم مبادرة أمن الخليج التي يقودها الاتحاد الأوروبي، وتهدف لحماية ناقلات النفط أثناء عبورها مضيق هرمز.

وكان راب قال منذ أيام، عقب توليه منصب وزير الخارجية، في حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون: إنه عمل في الشؤون الإيرانية عندما كان مستشارًا قانونيًا في وزارة الخارجية بين عامي 2000 و2008.

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ووصلت أمس الأحد، سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج لتأمين ملاحة السفن التجارية التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، وأعلنت الحكومة البريطانية أنَّ المدمرة دنكين، وصلت مضيق هرمز، وستعمل على مرافقة السفن البريطانية في المنطقة مع الفرقاطة مونتروس التي تنتهي مهمتها في المضيق أواخر أغسطس المقبل.

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني، بين والاس: إنَّ حرية الملاحة عبر مضيق هرمز تعدّ أمرًا حيويًا ليس للمملكة المتحدة وحدها، بل ولشركائها وحلفائها الدوليين.

وأكَّد والاس، أنَّ السفن البريطانية ستعمل على حراسة سفن المملكة المتحدة ما لم يتم إيجاد حل دبلوماسي للخلاف مع إيران، ما سيتيح استئناف الملاحة التجارية عبر المضيق الاستراتيجي دون مرافقة عسكرية.