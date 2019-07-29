شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب المؤتمر: أيمن نور سعى للتحالف معنا واكتشفنا انحيازه للإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب كان له واقعة مع حزب غد الثورة التابع لـ"أيمن نور" قبل ثورة 30 يونيو بمساعى لتأسيس تحالف سياسى، وكانت لهما جلستان على الأكثر.

ولفت أنه خلال هذه الفترة تكشف أن أيمن نور يلعب لصالح الإخوان ويخدم مصالحهم ،وهو ما رفضه الحزب بشكل قطعى ومن ثم لم يستكمل التحالف معه ، مشيرا إلى أنه بعد ثورة 30 يونيو تكشف للجميع ما كان يعمل عليه أيمن نور وخداعه للشعب المصرى .

وتابع "صميده" أن الحزب لم يكن له علاقات وطيدة مع "غد الثوره" ،وممارساته أصبحت واضحة على كل الأصعدة بعد الثورة، مؤكدا أن "نور" يمارس الخيانة ضد الوطن يوميا ويسعى لدعم الجماعه فى الخارج ضد مصر .

وأوضح رئيس حزب المؤتمر، أنه لا يتابع قناة الشرق الإخوانية، بما تحتويه من ادعاءات وتحريض يومى ضد مصر ، لكنه يعلم أن "نور" اتخذ نهج معادى لمصر يوم تركه لها ولن يعود لصوابه مرة أخرى .