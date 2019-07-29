شكرا لقرائتكم خبر عن قانون المحال العامة يلزم المتاجر بتركيب كاميرات مراقبة داخلية خارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلزم قانون المحال العامة الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا، المحال بأنواعها المختلفة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.

ونص قانون المحال العامة في المادة (23) منه، علي أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

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ووفقا للمادة (35)، تحدد اللجنة العليا للتراخيص الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة، والأماكن والأنشطة التي يُحظر فيها تركيب هذه الكاميرات.