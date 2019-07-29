شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بآليات لقبول الأطفال فى المدارس الخاصة.. وتشديد الرقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن مقابلات الأطفال فى المدارس، الهدف منها الوقوف على مستوى ذكاء الطفل، لافتا إلى أن الفترة الحالية وقبيل بدء العام الدراسى الجديد بعض المدارس تمارس أعمال مرفوضة مع الأطفال فى المقابلات التى تُجرى من أجل قبول الطفل من عدمه.

وطالب نصر الدين، الحكومة بوضع آليات محددة لمقابلات الاطفال فى المدارس، بالإضافة للرسوم التى يتم فرضها وطبيعة الأسئلة، لافتا إلى أن ما يُشاع حول أسئلة الأندية وماركة السيارات والمصايف وما شابه من هذه الأسئلة أمر مرفوض، ولابد من آلية محددة وأسئلة واضحة وصريحة الهدف منها الوقوف على مستوى ذكاء، وقدرة الطفل على الاستيعاب فى المقام الأول.

وأوضح عضو البرلمان، أن منظومة التعليم تشهد تطوير كبير، وهناك اهتمام من قبل مؤسسات الدولة جميعها بالمنظومة الجديدة، من أجل إنجاحها، وليصبح لدينا تعليم على أعلى مستوى، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب مراقبة المدارس الخاصة، ووضع ضوابط للمقابلات الشخصية لأولياء الأمور، وطبيعة الأسئلة التى يتم بناء عليها قبول الطفل من عدمه.