شكرا لقرائتكم خبر عن 110 طلبات رفع حصانة نظرها البرلمان فى 4 أدوار انعقاد.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علي مدار أدوار الانعقاد الأربعة السابقة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مارس البرلمان دوره اللائحي في شأن مجال شئون العضوية، سواء فيما يتعلق بحالات الجزاءات اللائحية أو خلو المقاعد وشغلها، أو طلبات رفع الحصانة، وذلك في ضوء القانون الصادر باللائحة الداخلية للمجلس.

ووفقا لتقارير إنجازات مجلس النواب الصادرة عن أدوار الانعقاد الأربعة السابقة، فأن البرلمان نظر ما يصل إلي 110 طلبات رفع حصانة عن بعض أعضاء البرلمان، رفض بعضها وتم الموافقة علي البعض الآخر.

ويستعرض ”الخليج 365” الخطوات التي اتخذها مجلس النواب من واقع تقارير الانجازات المجلس في أدوار الانعقاد الاربعة، في مجال شئون العضوية كالاتي :

ـ دور الانعقاد الأول :

- نظر المجلس 37 حالة من حالات شئون العضوية شملت 4 حالات من الجزاءات اللائحية و6 حالات خلو الأماكن وشغلها، و27 حالة من طلبات رفع الحصانة عن بعض النواب رفض منها 24 طلبا ووافق المجلس علي 3 طلبات بمثول بعض النواب أمام جهات التحقيق لسماع أقوالهم في بعض القضايا.

Advertisements

· دور الانعقاد الثاني :

- نظر المجلس عدد 37 طلب رفع حصانة، وحالة وفاة واحدة، وحالة إسقاط عضوية واحدة، وحالة خلو مكان للتعيين في منصب وزارى.

· دور الانعقاد الثالث :

- نظر المجلس عدد 24 طلب رفع حصانة.

· دور الانعقاد الرابع :

- نظر المجلس عدد (22) طلب رفع حصانة وعدد (4) حالات خلو مكانة.