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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث لعلمي، انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019، الأربعاء المقبل، وعلى مدار خمسة أيام، بحد أدنى 320درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.
وأوضحت الوزارة، أن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، wwwTansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة.
وتابعت، كما يمكن للطلاب التوجه إلى معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق لتسجيل رغباتهم.
وننشر أماكن وعناوين مكاتب التنسيق بمختلف المحافظات.
كانت هذه تفاصيل خبر لطلاب المرحلة الثانية.. تعرف على قائمة معامل التنسيق بالجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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