لطلاب المرحلة الثانية.. تعرف على قائمة معامل التنسيق بالجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث لعلمي، انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2019، الأربعاء المقبل، وعلى مدار خمسة أيام، بحد أدنى 320درجة للشعبة العلمية بنسبة 78.05 % فأكثر، وبحد أدنى درجة للشعبة الأدبية 279 درجة فأكثر بنسبة 68.05%.

وأوضحت الوزارة، أن خدمة التسجيل الإلكتروني لرغبات الالتحاق بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة ستكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق على شبكة الإنترنت، wwwTansik.Egypt.gov.eg، على مدار 24 ساعة.

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وتابعت، كما يمكن للطلاب التوجه إلى معامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة تنسيق لتسجيل رغباتهم.

وننشر أماكن وعناوين مكاتب التنسيق بمختلف المحافظات.

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