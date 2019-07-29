محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:
عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، اجتماعاً باللجنة العليا للقيادات، لشغل بعض الوظائف القيادية بالمحافظة.
وجاء على رأس الوظائف، مدير عام التخطيط العمراني، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالمحافظة، ومدير إدارة الشئون الهندسية بمجلس مدينة بنها.
وترأس المحافظ الجلسة، بعضوية كلا من الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، والمستشار القانوني، ومدير مديرية القوى العاملة، ومدير مديرية التنظيم والإدارة ومدير مديرية التموين.
كانت هذه تفاصيل خبر بحثا عن مديرين.. اجتماع مكبر للقيادات برئاسة محافظ القليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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