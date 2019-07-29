القبض على رجل للاشتباه في دفعه طفلا أمام قطار في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - فرانكفورت - (د ب أ):
ألقت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين القبض على رجل يُشتبه في أنه دفع طفلا 8 سنوات أمام قطار سار في محطة القطار الرئيسية بمدينة فرانكفورت.
وبحسب البيانات، لقي الطفل حتفه أسفل عجلات القطار.
ولم تتضح بعد تفاصيل الواقعة.
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