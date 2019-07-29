مع الرأفة.. حبس تاجر أجبر عاملًا على ارتداء قميص نوم بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، تاجر خردة بالحبس لمدة ثلاثة شهور مع الشغل، لاتهامه في القضية رقم 5906 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2019، بإجبار عامل على ارتداء قميص نوم حريمي، وتصويره ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بضبط "محمد. ن" 24 سنة، تاجر خردة، مُقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، لقيامه باستدراج "مصطفى. ا" 17 سنة، عامل، مُقيم بذات الناحية، وإجباره على ارتداء قميص نوم حريمي، قبل أن يقوم بتصويره ونشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام المجني عليه بنشر صور شقيقة المتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بتعليقات وألفاظ خارجة.

ودافع المتهم عن نفسه أمام هيئة المحكمة بأنه صعيدي، وانتظر من المجني عليه وأسرته تقديم الاعتذار عما حدث إلا أنهم لم يفعلوا، فما كان منه إلا أن أقدم على فعلته، فيما استعملت المحكمة درجات الرأفة مع المتهم وعاقبته بأقل عقوبة.