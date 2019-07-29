برلماني يطالب الحكومة بتعيين العاملين المؤقتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن التقرير الربع سنوي للأمانة العامة لمجلس النواب سلط الضوء علي أكثر المشكلات المجتمعية التي تواجه المواطنين، واحتلت المشكلات الخاصة بالعاملين بالدولة والتي كان الثقل الأكبر فيها للشكاوى المتعلقة بالمعلمين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم، أصحاب العقود المؤقتة في الصناديق الخاصة والتشجير ثلث ما قدم من شكاوى.

وأكد "فؤاد" في تصريحات اليوم، أن تزايد شكاوى هذه الفئة من المواطنين العاملين بالدولة يستدعي تعاون الحكومة ممثلة في وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة للتعاون مع لجنة القوى العاملة لمناقشة وإقرار مشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، حيث أن هذا الأمر أصبح يؤرق آلاف الأسر ويهدد الأمن المجتمعي.

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وتابع "فؤاد"، أن إحتلال القضايا الخاصة بمشكلات المحليات المركز الثاني يؤكد أهمية إقرار قانون الإدارة المحلية موضحًا أهمية المحليات في مواجهة الفساد والقضاء علي البيروقراطية؛ لأن غياب المجالس المحلية ترتب عليه الكثير من المشكلات التي لن يتم إصلاحها الا بوجود محليات منتخبة.

وأشار "فؤاد" إلى أن وجود مقترحات ومطالبات تشريعية حول قانون الأحوال الشخصية يؤكد بما لا يدع مجال للشك بضرورة بدء جلسات الحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية نظرا لما يسببه القانون الحالي من أزمات تسبب المعاناة لجميع الأسر المصرية خاصة مع الإرتفاع المطرد لنسب الطلاق الذي يؤثر بالسلب علي الحياة الإجتماعية والإقتصادية للدولة والمواطنين علي حد سواء.

وشدد "فؤاد" على ضرورة أن يلقي تقرير الأمانة العامة اهتمام هيئة مكتب مجلس النواب حيث أن الشكاوي والمقترحات المرسلة من قبل المواطنين عبر الواتس آب الخاص بالمجلس يمثل طلبات المواطنين وتطلعاتهم ويعد وسيلة تواصل مباشرة وفي حال عدم مناقشة الموضوعات التي طرحها المواطنين ستصبح وسيلة التواصل هي والعدم سواء.​