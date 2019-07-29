أوبر تطلق خدمة التحقق من رحلتك في مصر والشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

كشفت شركة أوبر للنقل الذكي اليوم الاثنين عن إطلاق تنبيهات وإشعارات "التحقق من رحلتك" لجميع مستخدمي التطبيق في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بيان للشركة اليوم إن إطلاق الخدمة في الشرق الأوسط يأتي بعد إطلاقها في الولايات المتحدة خلال شهر أبريل الماضي.

وبحسب البيان فإن تنبيهات "التحقق من رحلتك" الجديدة هدفها تذكير الركاب بالخطوات اللازمة للتأكد من ركوبهم السيارة الصحيحة قبل وصولها.

وأضاف البيان أنه اعتباراً من هذا الأسبوع، سيرى مستخدمو التطبيق تنبيهات لتذكيرهم بالتحقق من السيارة التي ستقلّهم.

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وقال عبد اللطيف واكد، المدير العام لأوبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "أطلقنا خلال العام الماضي العديد من ميزات السلامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونخطو خطوة أخرى نحو التزامنا الراسخ بالسلامة".

وأضاف سوف تساعد هذه الميزة الجديدة في تذكير الركاب بإكمال ثلاثة خطوات للتأكد من الصعود في السيارة الصحيحة مع السائق الصحيح كل مرة، وذلك من خلال مقارنة لوحة السيارة، وطرازها، والشريك السائق مع الصورة والمعلومات المتوفرة على التطبيق.

تعتبر هذه الخطوات تذكير مهم ودليل على الأهمية التي نوليها لمعايير السلامة، ودليل على الدور الرائد الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في جعل تجربة التنقل أكثر أمانًا من أي وقت مضى، بحسب واكد.

وقال البيان إن الركاب يمكنهم أن يطلبوا من السائق تأكيد الاسم، إذ يتيح التطبيق للشريك السائق معرفة اسم الراكب، كما يمكن للراكب معرفة اسم السائق من خلال التطبيق.

وأضاف للتأكد من الصعود في السيارة الصحيحة، يمكن للراكب أن يسأل السائق "ما اسم الراكب الذي طلب الرحلة؟"، وبالمقابل يمكن للسائق طرح السؤال نفسه معكوسًا على الراكب: "ما اسم السائق الذي قبل الرحلة؟".