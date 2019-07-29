هذه الدول على رأس القائمة في التقرير السنوي حول انتهاك حقوق الأطفال في مناطق النزاع المسلح

للمرة الرابعة على التوالي يدرج اسم إسرائيل وقوات النظام السوري وقوات التحالف العربي بقيادة السعودية وجماعة الحوثي ضمن قوائم الدول والجماعات والكيانات التي تنتهك حقوق الأطفال في الصراعات المسلح.

وجاء ذلك في تقرير فرجينيا غامبا، وكيلة الأمين العام المعنية بموضوع انتهاكات حقوق الأطفال في الصراعات المسلحة الذي لم يصدر رسميا حتى هذه اللحظة، لكن “القدس العربي” حصلت على نسخة مسبقة منه.

وقد تسلم أعضاء مجلس الأمن نسخة من التقرير لمناقشته في جلسة مفتوحة قبل إطلاقه نهاية الشهر الحالي. والتقرير يغطي الفترة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2018.

ويذكر التقرير أن الأمم المتحدة وآليات التحقق والبحث قد سجلت رقما قياسيا في عدد الانتهاكات التي لحقت بالأطفال خلال عام 2018 حيث وصلت إلى 24000 انتهاك مروع. كما أن عدد القتلى من الأطفال أيضا وصل إلى رقم قياسي منذ أن أنشات الأمم المتحدة آلية مراقبة انتهاكات حقوق الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة عام 2005. حيث بلغ عدد القتلى 3062، في عشرين بلدا تقف أفغانستان على رأس القائمة ثم سوريا فاليمن.

ويبين التقرير أن 28 في المئة من ضحايا النزاع في سوريا من الأطفال، حيث سقط 1845 طفلا عام 2018 جراء الغارات الجوية والبراميل المتفجرة والقنابل العنقودية. بينما سقط من أطفال اليمن 1689 طفلا جراء الهجمات البرية والجوية وغير ذلك. وفي فلسطين سقط 59 طفلا من بينهم 57 طفلا قتلهم الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية، وطفلا قتله المستوطنون.

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وكان للهجمات على المدارس والمستشفيات تأثير مدمر على الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية لآلاف الأطفال، حيث وصل مجموع هذه الهجمات إلى 1023 هجوما تم التحقق منها. فقد شهدت سوريا عام 2018 أعلى عدد من الهجمات على المدارس والمرافق الطبية بلغت 225 هجوما مسجلا منذ بداية الصراع. وقد شهدت المدارس والمستشفيات في أفغانستان 254 هجوما منذ بداية رصد الهجمات على الأطفال. كما يرصد التقرير زيادة في عدد الهجمات أيضًا في جمهورية أفريقيا الوسطى وكولومبيا وليبيا ومالي ونيجيريا والصومال والسودان وجنوب السودان والكونغو والعراق ولبنان وليبيا.

ويتكون التقرير من 44 صفحة حيث يقدم تفاصيل عن مدى انتهاكات حقوق الأطفال من قبل الدول والجماعات المسلحة في عشرين بلدا ويقر أن زيادة الانتهاكات جاءت من الدول وليس من الجماعات المسلحة.

وهقدم الأمين العام في نهاية تقريره مجموعة من التوصيات التي تعبر عن القلق حول حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة ويطلب من جميع الدول وقف القتل والتجنيد والاستخدام والعنف الجنسي والاختطاف.

ويضيف: “أدعو جميع الأطراف إلى الإنهاء الفوري واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع هذه الانتهاكات الجسيمة، من خلال ضمان تدابير التخفيف وتعزيز التدريب على منع الانتهاكات الجسيمة الستة وكذلك من خلال ضمان تدابير مساءلة قوية لمرتكبي الجرائم ضد الأطفال”.

ومع أن إسرائيل ارتكبت جرائم مروعة ضد الأطفال الفلسطينيين إلا أن اسمها لم يدخل القائمة السوداء وكذلك السعودية. حيث ذكر عددا من القوى المحلية من أنصار الحوثيين وأنصار الحكومة الشرعية إلا أن اسم التحالف لم يذكر نصا في القائمة، علما أن التقرير يشير إلى العديد من الجرائم التي ارتكبها التحالف ضد الأطفال.