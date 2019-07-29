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إطلاق نارٍ في حديقةٍ بنيويورك يُسفر عن قتيلٍ وجرحى

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أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن حصول إطلاق نار، يوم أمس السبت، في حديقة بروكلين الواقعة في مدينة نيويورك الأمريكية.

 

وذكر موقع "دايلي نيوز" الأمريكي أن حادثة إطلاق النار حصلت يوم أمس السبت، في حديقة بروكلين المكتظة بالأشخاص والمارة.

 

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ونقل شهود عيان ما شاهدوه للموقع الأمريكي، حيث أشاروا إلى أن إطلاق النار صدر من ملعب لكرة السلة قريب من محيط المنطقة.

 

وأشارت السلطات المحلية إلى أن حادثة إطلاق النار أدت إلى مقتل شخص وجرح 7 آخرين.

 

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