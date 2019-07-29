الجيش اليمني يستعيد السيطرة على شرق مديرية كتاف بصعدة

استعاد الجيش الوطني اليمني، اليوم الإثنين، السيطرة بشكل كامل على شرق مديرية كتاف في محافظة صعدة الواقعة شمالي البلاد.

وذكرت قناة العربية الحدث الإخبارية اليوم أن قوات محور كتاف بقيادة اللواء رداد الهاشمي وبدعم جوي من قوات تحالف الشرعية تمكنت

من تحرير شرق مركز المديرية بشكل كامل من المليشيات المسلحة.وأشارت إلى أن القوات اليمنية قامت فور استعادة السيطرة على شرق كتاف بتمشيط المنطقة المحررة تحسبا لوجود أي مفرقعات أو مليشيات مسلحة داخل هذا المنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته سيطرة قوات الجيش على غرفة عمليات التابعة للمسلحين في كتاف.وكان المتحدث باسم الجيش اليمني ، العميد عبده مجلي، قد أكد في وقت سابق أن الحسم العسكري هو السبيل لحماية الشعب اليمني من عمليات "القتل الممنهج " التي ترتكبها الميليشيات الحوثية الانقلابية في البلاد .