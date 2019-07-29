بعد 13 عامًا على إعدامه.. زي النهارده المعارضة أعلنت فشل عملية اغتيال صدام حسين

كان بالنسبة لمحبيه قائدًا عربيًا شجاعًا تصدى لمساعي إيران لتصدير الثورة إلى العراق، ولم يتردد في ضرب إسرائيل، أما بالنسبة لمعارضيه فهو ليس سوى طاغية مستبد، أسس حكمًا عائليًا قمعيًا وقتل عشرات الآلاف من الشيعة والأكراد، مستخدمًا الأسلحة التقليدية، وأدخل بلاده في حروب عبثية، ودعا لتبني الأفكار القومية العربية والتحضر الاقتصادي والاشتراكية والعلمانية، كما لعب دورًا رئيسيًا في انقلاب حزب البعث عام 1968، أنه الراحل صدام حسين، رابع رئيس لدولة العراق، والأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي، والقائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية في الفترة ما بين عام 1979م وحتى 9 أبريل عام 2003.

تعرض صدام حسين لمحاولات عدة لاغتياله، أو الإطاحة به، كما جرت محاولة لاغتيال ابنه عدي أدت إلى إصابته بإعاقة دائمة، وفي مثل هذا اليوم 29 يوليو عام 1996 أعلنت المعارضة العراقية فشل عملية لاغتيال الرئيس صدام حسين، وإعدام ثلاثة عسكريين قادوا المحاولة.

عمل صدام حسين على نمو الاقتصاد العراقي بشكل سريع في السبعينات نتيجة سياسة تطوير ممنهجة للعراق، إضافة للموارد الناتجة عن الطفرة الكبيرة في أسعار النفط في ذلك الوقت.

وصل صدام إلى رأس السلطة في دولة بعث العراق، حيث أصبح رئيسًا لجمهورية العراق وأمينًا قطريًا لحزب البعث العربي الاشتراكي عام 1979م بعد أن قام بحملة لتصفية

معارضيه وخصومه في داخل حزب البعث بدعوى خيانتهم للحزب.

في عام 1980 دخل صدام حربًا مع إيران استمرت 8 سنوات، من 22 سبتمبر عام 1980م، حتى انتهت الحرب بتفاهم سياسي عراقي- إيراني في 8 أغسطس عام 1988.

قام بعد انتهائها بإهداء إيران 120 طائرة حربية روسية الصنع، وقبل أن تمر الذكرى الثانية لانتهاء الحرب مع إيران غزا صدام الكويت، وأصبح مصدر تهديد لأمن الخليج العربي في 2 أغسطس عام 1990، التي أدت إلى نشوب حرب الخليج الثانية عام 1991.

ظل العراق بعدها محاصرًا دوليًا حتى عام 2003، حيث احتلت القوات المسلحة الأمريكية كامل أراضي الجمهورية العراقية، بحجة امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل ووجود عناصر لتنظيم القاعدة تعمل من داخل العراق.

وسعى صدام حسين لأجل أن يلعب العراق دورًا رياديًا في الشرق الأوسط، فوقع العراق اتفاقية تعاون مع الاتحاد السوفييتي عام 1972م، وأرسل للعراق أسلحة وعدة آلاف من الخبراء، ولكن الإعدام الجماعي للشيوعيين العراقيين عام 1978م، وتحول العلاقات التجارية إلى الغرب وتر العلاقات مع الاتحاد السوفييتي، واتخذ العراق منحى أقرب إلى الغرب لاسيما فرنسا.

حوكم صدام وبعض أعوانه بتهمة الإبادة الجماعية في قضية الدجيل، ودافع عن صدام كل من نجيب النعيمي، وزير عدل دولة قطر السابق، ورمزي كلارك، وزير عدل الولايات المتحدة السابق، والمحامي العراقي خليل الدليمي، والمحامية اللبنانية بشرى الخليل، والمحامي الأردني عصام الغزاوي.

تم تغيير القضاة ثلاث مرات، ولم يعترف صدام بداية بالمحكمة، وطعن في شرعيتها، وقال إن النتائج معلومة والمراد جلي، ولكن لاحقًا بدأ بالدفاع عن نفسه والتعاون التام مع المحكمة.

وفي يوم الخامس من نوفمبر لعام 2006م حكم على صدام حضوريًا في قضية الدجيل بالإعدام شنقًا حتى الموت بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وتمت محاكمة صدام حسين، وعدد آخر من أعوانه في قضية أخرى هي تخطيط وتنفيذ حملة الأنفال التي راح ضحيتها الآلاف من الأكراد.

كانت محكمة عراقية حكمت على صدام، البالغ من العمر 69 عامًا، بالإعدام شنقًا في 5 نوفمبر لدوره في قضية الدجيل التي لقي فيها 148 حتفهم من أهالي منطقة الدجيل الشيعية في عقد الثمانينات وبجرائم ضد الإنسانية.

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صدر الحكم على صدام حسين بالشنق، على رغم ما كان أبداه خلال جلسات المحاكمة من رغبته في أن يتم إعدامه رميًا بالرصاص في حال صدور حكم بإعدامه.

وكان الحكم نال استحسان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإن تحفظ الأخير على عقوبة الإعدام، باعتباره لا يقرها كعقوبة.

ولكن نفذ حكم الإعدام فجر يوم السبت 30 ديسمبر 2006م في بغداد، الموافق العاشر من ذي الحجة، لأول أيام عيد الأضحى، وتمت عملية الإعدام في مقر الشعبة الخامسة في منطقة الكاظمية، حسين، وأقام أهله وأقاربه عليه مجالس العزاء بمن فيهم ابنته رغد صدام حسين، التي قامت بتأبينه في الأردن.