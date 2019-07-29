حبس مغرد "من دون جنسية" في الكويت لإدارته حسابًا وهميًا لتشويه السمعة

قررت النيابة العامة الكويتية حبس المغرد الوهمي «عتيج المسيان» لمدة 21 يوما وإحالته للسجن المركزي.

وقال مصدر مطلع إن المتهم قال خلال التحقيقات أنه يحصل على معلوماته من الأشخاص الذين يرسلون له مستندات بالخاص.

واعترف المتهم أنه يدير الحساب رفقة اثنين آخرين مقيمان في السويد وبريطانيا، وهو السبب الذي يجعل الحساب يعمل حتى الآن.

وكانت النيابة قد واصلت تحقيقاتها مع صاحب حساب «عتيج المسيان» في موقع «تويتر» وهو أحد المقيمين

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بصورة غير قانونية، وقررت حجزه و11 متهماً آخرين من «البدون» لاستكمال أوراق القضية.

وقالت مصادر صحفية إن المغرد المتهم بإدارة الحساب المشار إليه، اعترف خلال تحقيقات النيابة العامة أنه يديره، إضافة إلى شخصين آخرين يقيمان في السويد وبريطانيا.

وأشار المصدر إلى أن المتهم قال أمام النيابة: نعم أنا المغرد الوهمي، ويواجه نحو 400 شكوى من أشخاص بسبب

ما تعرضوا إليه من إساءات وافتراءات وتشويه سمعة من قبله، وفق تأكيداتهم في الشكاوى التي تقدموا بها، ولم يجر اتخاذ قرار بتحريكها سابقاً لكون المتهم مجهولاً، ومن المتوقع أن يجري البدء بتحريك هذه القضايا حالياً بعد أن أصبح معلوماً.

من جهة أخرى، أكد مصادر صحفي أن مباحث الجرائم الإلكترونية استطاعت في الفترة الأخيرة كشف العديد من أصحاب الحسابات الوهمية، كما أغلقت حساباتهم.

وأضاف المصدر أن الأمر لم يعد بالصعوبة ذاتها، بفضل الاحترافية في التعامل مع الشبكة العنكبوتية، لاسيما بحق الأشخاص الذين يهدفون إلى زعزعة الأمن والإساءة إلى الآخرين.