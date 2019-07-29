كردستان العراق.. أمر قضائي باعتقال زعيم حزب معارض بتهمة الاحتيال

أصدر القضاء في إقليم كردستان العراق، أمرًا بإلقاء القبض على زعيم حزب "حراك الجيل الجديد"، شاسوار عبدالواحد، المعارض لحكومة الإقليم، بتهمة الاحتيال.

كلفت محكمة تحقيق السليمانية، الأجهزة الأمنية المختصة باعتقال عبدالواحد وتسليمه للعدالة لإجراء المقتضى القانوني بحقه، وأشار الكتاب الصادر أمس الأحد عن المحكمة، إلى أنها أصدرت قرارها وفقًا للمادة 456 من قانون العقوبات

العراقي.

تتعلق المادة 456، بالاحتيال وانتحال الصفة، وتنص على أنه "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى تسلم، أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه، أو إلى شخص آخر، وذلك باستعمال طرق احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب، أو صفة غير صحيحة، أو تقرير

أمر كاذب عن واقعة معينة، متى كان من شأن ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم".

كانت وكالة "رووداو" الكردية لفتت إلى أن قرار المحكمة جاء على خلفية الشكاوى التي تقدم بها عدد من مالكي ومستثمري الأسهم في مدينة ألعاب "جافي لاند".

أفرجت السلطات في 30 مايو الماضي عن عبدالواحد، بعدما قبضت عليه على خلفية دعوى قضائية بتهمة "تهديد" أعضاء في برلمان الإقليم اتهموه "بتصويرهم بشقق استأجرها لهم وهددهم بنشرها".