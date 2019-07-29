مشاكل فنية تمنع إحدى السفينتين الإيرانيتين من مغادرة سواحل البرازيل

أكدت وسائل إعلام أن إحدى السفينتين التجاريتين الإيرانيتين اللتين كانتا عالقتين قبالة سواحل البرازيل منذ أوائل يونيو اضطرت إلى تأجيل إبحارها إلى وطنها رغم تزويدهما بالوقود.

وأكد متحدث باسم شركة Eleva Quimica الكيميائية البرازيلية التي استأجرت السفينتين، في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، إرجاء إبحار السفينة Bavand من ميناء باراناغوا، والذي كان من المقرر أمس الأحد، حتى الساعة

الـ11 من اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي (14:00 بتوقيت غرينيتش).

وأوضح المتحدث أن القرار جاء بعد الاكتشاف، عند محاولة السفينة المحملة بالذِرة مغادرة الميناء، أنها في حاجة إلى مزيد من الصيانة لإصلاح خلل وقع أثناء فترة توقفها في الميناء بدون الديزل.

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أما بخصوص السفينة الثانية Termeh فإنها أبحرت

بسلام منتصف نهار أمس إلى ميناء برازيلي آخر لتحميلها شحنة من الذرة قبل أن تتوجه إلى إيران.

ووجدت السفينتان التجاريتان نفسيهما عالقتين لأكثر من شهر قبالة سواحل البرازيل، إثر رفض شركة النفط الحكومية الرازيلية Petrobras تزويدهما بالوقود، خوفا من إمكانية التعرض للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

غير أن المحكمة الفدرالية العليا، أي أعلى هيئة قضائية في البرازيل، أصدرت الأسبوع الماضي قرارا يلزم الشركة الحكومية العملاقة بتزويد السفينتين بالديزل، لأنهما استؤجرتا من قبل شركة برازيلية أخرى.