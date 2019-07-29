طوارئ روسيا: إجلاء 1000 شخص خلال فيضانات ضربت منطقة إيركوتسك

قام عمال الإنقاذ بإجلاء أكثر من ألف شخص في منطقة إيركوتسك الروسية وسط موجة فيضانات جديدة؛ وذلك وفقا لما أعلنه الفرع الإقليمي لوزارة الطوارئ الروسية اليوم الاثنين .

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنه

تم إجلاء 1067 شخصًا من بينهم 615 طفلا ، وتم نقل ما يصل إلى 41 شخصا من بينهم ثمانية أطفال إلى مرافق إقامة مؤقتة .ويتوقع هطول أمطار غزيرة بجنوب منطقة إيركوتسك ، واستمرار ارتفاع منسوب مياه النهر؛ بحسب الدائرة الاتحادية الروسية للأرصاد الجوية المائية ورصد البيئة .يذكر أن فيضانات ضربت منطقة إيركوتسك أواخر شهر يونيو الماضي وألحقت أضرارا بما يقرب من عشرة آلاف و900 منزل، كما تضرر 42 ألفا و700 شخص و86 مرفقًا اجتماعيًا، ولقى 25 شخصًا مصرعهم جراء الفيضانات .