شاهد.. ابنة الوليد بن طلال تنعى الراحل الأمير بندر بن عبدالعزيز

نعت الأميرة ريم ابنة الوليد بن طلال، الأمير بندر بن عبدالعزيز، وكتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "فقدنا صرحًا عظيمًا يضرب به المثل في كل أمور الدين والدنيا، أسأل الله أن يغفر له ويرحمه، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلفنا خيرًا منها، ولا حول ولا قوة إلا بالله".
وتوفى الأمير بندر بن عبدالعزيز، أمس الأحد، وهو الأخ
وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانًا حول وفاة الأمير بندر، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، وجاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الأحد 25 / 11 / 1440هـ صاحب السمو الملكي الأميربندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الإثنين 26 / 11 / 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة".
والأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، 96 عامًا، هو الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشره ووالدته هي الأميرة بزة الثني.
ولم يتقلد الأمير الراحل أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.
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