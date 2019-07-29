في مثل هذا اليوم.. الإفراج عن الأيقونة الفلسطينية عهد التميمي

في مثل هذا اليوم 29 يوليو 2017، قضت محكمة حكومة الاحتلال الصهيونى، بالإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي، بعد سجنها في سجون الاحتلال ثمانية أشهر، لصفعها جنديين إسرائيليين في باحة منزلها، في بلدة النبي صالح الفلسطينية المحتلة، واستقبلها الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، عقب الإفراج عنها هى ووالدتها، واصفًا إياها بالنموذج الساعي لنيل الحرية والاستقلال.

وبعد التحقيق مع عهد التميمي، قضت المحكمة عليها بالسجن ثمانية أشهر، وأمضت عيد ميلادها الـ17 في السجن، وكذلك على أمها ناريمان بالسجن خمسة أشهر بتهمة تحريضها لابنتها على الاعتداء على جنود الاحتلال الإسرائيلى.

أصعب موقف:

ذكر والدها أن أصعب موقف تعرضت له عهد كان خلال فترة التحقيق الأولى، حيث كانت تُمنع من النوم، ولم يكف المحتل عن تهديدها وتخويفها وعرضها على جهات التحقيق لمدة 14 ساعة يوميًا والضغط عليها، ورفضت ذكر

اسمها في الـ12 يومًا الأولى أثناء إجراء التحقيق معها، إضافة إلى أن والدتها كانت معها في السجن لكن في زنزانة بعيدة عنها.

حياتها في المعتقل:

قدمت عهد للثانوية العامة وهي في المعتقل، وخاضت الامتحانات، وكانت تمارس الرياضة، لأنها تعشق كرة القدم ومهتمة بمتابعة أخبارها، كما أنها طوّرت من نفسها في اللغة الإنجليزية، خلال الفترة التي قضتها في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

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استقبال الرئيس التونسي:

استقبل الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، في الثاني من أكتوبر عام 2018 بقصر قرطاج، الفتاة الفلسطينية المحررة من السجون الإسرائيلية، عهد التميمي، رفقة أفراد عائلتها.

وأكد والدها أن استقبال الرئيس الراحل عبَّر عن عظمة الشعب التونسي، وتقديره للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن اللقاء

استغرق نصف ساعة تناول فيه الرئيس السبسي مع عهد، ممثلة الشباب والمرأة في النضال الفلسطيني.

ردود الأفعال تجاه الفتاة الفلسطينية:

ذكر النائب عن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أورين هازان، أنه: "لا يمكنكم أن تأخذوا إرهابية صغيرة وتجعلوا منها بطلة لكن هذا ما فعلناه"، مضيفًا: "يقول معظم الإسرائيليين إنهم يرغبون في أن تقبع في السجن 20 عامًا".

أما مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في إسرائيل عمر شاكر، صرح بأن: "سيفرج عن عهد التميمي، لكن المئات من الأطفال الفلسطينيين لا يزالون وراء القضبان، ولا أحد يعيرهم أي انتباه"، منددًا بـ"سوء المعاملة المزمن"، الذي يتعرض له القاصرون في هذه السجون.

يذكر أن عهد التميمي تنتمي إلى أسرة معروفة بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وتصدت لجنود إسرائيليين في حوادث سابقة، وهي ناشطة فلسطينية ضد الاحتلال من مواليد قرية النبي صالح، برزت إعلاميًا منذ كانت يافعة من عمرها، أثناء تحديها لجنود من الجيش الإسرائيلي الذين اعتدوا عليها وعلى والدتها الناشطة ناريمان التميمي، في مسيرة سلمية مناهضة للاستيطان في قرية النبي صالح الواقعة غرب رام الله، عام 2012.