موسكو تتواصل مع المعارضة الفنزويلية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الإثنين، أن موسكو تتواصل مع ممثلي المعارضة الفنزويلية في إطار معروف لدى حكومة الرئيس الشرعي مادورو، مؤكدًا أن قناة التواصل ليست دائمة بل عرضية وتشمل تبادل المعلومات.

وقال ريابكوف - في تصريح خاص لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، ردًا على سؤال حول التواصل بين موسكو وممثلي جوايدو: "لقد أتيحت لنا فرصًا عدة للحصول على معلومات وتقييمات منها

المعارضة، وبالتالي طرح أمامها وجهة نظرنا".وأشار ريابكوف إلى "أن موسكو لا تخفي هذا التواصل بل على العكس من ذلك، نعتقد أنه كلما زادت الاتصالات كان ذلك أفضل للجميع، في الوقت نفسه، نحن نقوم بذلك بطريقة معروفة، بما في ذلك بالنسبة لحكومة مادورو الشرعية".وتجرى في هذه الفترة مفاوضات بين وفد عن الحكومة الفنزويلية ووفد عن المعارضة، بقيادة جوايدو في العاصمة النرويجية أوسلو من أجل إنهاء النزاع في البلاد، الذي استمر أشهرًا عدة.وأفادت مصادر إعلامية في وقت سابق، أن وفد الحكومة يضم وزير الإعلام، خورخي رودريجز، فيما يشارك العضو البارز في الجمعية الوطنية، ستالين جونزاليز، في المفاوضات من جانب المعارضة.يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 يناير الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، جوايدو، نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد، في الوقت الذي فاز الرئيس الحالي نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي.