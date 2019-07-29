الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينياً من القدس والضفة

شنت قوّات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات في الضفة والقدس طالت عدداً من المواطنين الفلسطينيين.

وجرى اعتقال 6 شبان من الضفة بحجة مشاركتهم في الأنشطة الشعبية ضد الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين من منازلهم في بلدة العيسوية وسط القدس معظمهم من عائلة واحدة وتم تحويلهم إلى مراكز اعتقال وتوقيف تابعة للاحتلال في القدس للتحقيق معهم.

واعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية فجر اليوم شابين فلسطينيين على حدود قطاع غزة.

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