السيسي يستقبل نائب رئيس المجلس العسكري السوداني

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان.

ونقل الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية المصرية للإعلام عن المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي القول إن السيسي أكد خلال اللقاء "الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه".



وسبق أن استقبل السيسي في مايو الماضي رئيس المجلس العسكري الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في أول زيارة خارجية يقوم بها البرهان وهو في منصبه.

كما استقبل السيسي في وقت سابق من الشهر الجاري الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية.

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وكان قد توجه نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو صباح اليوم الإثنين إلى جمهورية مصر العربية في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد هنأ في وقت سابق من الشهر الجاري السودان على توقيع الاتفاق السياسي، مؤكداً مساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات الدولة.