الصين تدين العنف وتكرر دعمها لرئيسة هونج كونج والشرطة

كررت حكومة الصين، اليوم الاثنين، دعمها لكاري لام الرئيسة التنفيذية لهونج كونج وأيضاً شرطة المدينة، وطالبت مواطني هونج كونج بمقاومة العنف بعدما شهدت عطلة نهاية أسبوع أخرى اشتباكات بين المحتجين والشرطة.
وقالت الصين اليوم الاثنين إن محاولات من وصفتهم ببعض الشخصيات غير المسؤولة في الغرب إثارة القلاقل في هونج كونج وتحجيم التنمية الصينية ستبوء بالفشل.
وأدلى يانغ جوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون هونج كونج ومكاو في مجلس الدولة الصيني بهذه التصريحات خلال إفادة صحفية في بكين.
يشار إلى أن هونج كونج شهدت أمس الأحد اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة حيث استخدمت شرطة هونج كونج الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لليوم الثاني على التوالي في محاولات لإخلاء الآلاف من المتظاهرين من المناطق التجارية والتسويقية داخل المدينة.
وكانت اضطرابات نهاية الأسبوع هي الأحدث في سلسلة من المظاهرات التي بدأت في يونيو ضد القانون المقترح الذي كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم جنائياً إلى الصين.
وعلى الرغم من تعليق التشريع إلى أجل غير مسمى، واصل مئات الآلاف من المحتجين التعبير عن استيائهم من الحكومة وضد ما يقولون إنه استخدام مفرط للقوة من قبل الشرطة.
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يشار إلى أن هونج كونج قد عادت إلى السيادة الصينية في عام 1997. حيث تم منذ ذلك الحين العمل بمبدأ "دولة واحدة ونظامان".
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