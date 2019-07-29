مقتل قياديين رئيسيين من "داعش" في عملية خاصة للجيش الأفغاني

قتلت القوات الخاصة الأفغانية ثلاثة من الأعضاء الرئيسيين في تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية جرت في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس"، اليوم الاثنين، عن مكتب حاكم الإقليم قوله في بيان له، إن القوات الخاصة التابعة لمديرية الامن الوطني (الاستخبارات الأفغانية)، نفذت عملية مداهمة في منطقة موماندارا مساء السبت.
وأضاف البيان أن القوات الخاصة قتلت 3 من الأعضاء الرئيسيين في التنظيم الإرهابي خلال المداهمة.
وقال مكتب حاكم نانجارهار إن القتلى الثلاثة كانوا من باكستان، وكانوا خبراء في تصنيع العبوات الناسفة وشاركوا أيضاً في عمليات خطف.
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وفي الوقت نفسه، قال مكتب الحاكم إن القوات الخاصة ألقت القبض أيضاً على مسلح مشتبه به أثناء العملية نفسها.
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