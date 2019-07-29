تجدد حركة قمع الاحتجاج في روسيا

اكدت الطبيبة الخاصة للمعارض الروسي أليكسي نافالني الذي نقل أمس الأحد، إلى المستشفى من السجن، إن الأخير ربما تعرض لـ”مادة سامة”، في حدث يأتي في سياق تجدد قمع حركة الاحتجاج في روسيا.

وكتبت الطبيبة أناستازيا فاسيليفا عبر “فيسبوك”، “أفترض أن سبب مرض أليكسي نافالني ربما يكون مادة سامة”. إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، إيران إلى الإفراج بلا تأخير عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها.

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المصدر الوكالة الوطنية للاعلام