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تجدد حركة قمع الاحتجاج في روسيا

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 29 يوليو 2019 01:06 مساءً - مشاركة

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اكدت الطبيبة الخاصة للمعارض الروسي أليكسي نافالني الذي نقل أمس الأحد، إلى المستشفى من السجن، إن الأخير ربما تعرض لـ”مادة سامة”، في حدث يأتي في سياق تجدد قمع حركة الاحتجاج في روسيا.

وكتبت الطبيبة أناستازيا فاسيليفا عبر “فيسبوك”، “أفترض أن سبب مرض أليكسي نافالني ربما يكون مادة سامة”. إلى ذلك، دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، إيران إلى الإفراج بلا تأخير عن ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها.

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المصدر الوكالة الوطنية للاعلام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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