ترمب يعلن استقالة مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، أن مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس سيترك منصبه في 15 آب/أغسطس، في أحدث حلقة من مسلسل التغييرات بالإدارة الأميركية.
وقال ترمب في تغريدة إنه يعتزم تعيين جون راتكليف، أحد نواب تكساس وعضو لجان الاستخبارات والعدالة والأمن الداخلي، خلفا لكوتس.
وكتب ترمب أن راتكليف “سوف يقود” ويكون مصدر “إلهام” للبلاد، شاكرا كوتس على “الخدمة الممتازة لبلدنا”.
واشتبك ترمب مراراً مع رؤساء المخابرات الأميركية بمن فيهم كوتس حول قضايا بينها التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 ونزع السلاح النووي لكوريا الشمالية وإيران.
وقبل كوتس، كان كلّ من وزير الدفاع جيم ماتيس ووزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن والأمين العام السابق للبيت الأبيض جون كيلي ووزير الخارجية ريكس تيلرسون قد غادروا مناصبهم.
المصدر: واشنطن – فرانس برس
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