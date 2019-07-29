كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأونروا تتلقى منحة إماراتية بـ50 مليون يورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، الاثنين، أنها تلقت 50 مليون دولار، منحة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المفوض العام للأونروا، بيير كرينبول: "في وقت نعاني من ضغوط شديدة على الوكالة، فإن السخاء الهائل لدولة الإمارات يرسل رسالة واضحة مفادها أن لاجئي فلسطين ليسوا وحدهم".

وأضاف في بيان: "فبالإضافة إلى التبرعات المالية الحاسمة، فإنه أيضا عرض للتضامن من قبل دولة الإمارات، وهو أمر أشعر بالامتنان العميق حياله"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

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وذكر بيان أونروا أن "الدعم المالي الاستثنائي سيذهب بعيدا في مساعدة الأونروا على المحافظة على برامجها لعام 2019 كما هو مخطط له، وتحديدا في مجالات الرعاية الصحية الأولية والتعليم والخدمات الاجتماعية، وجميعها حيوية من أجل حياة وكرامة لاجئي فلسطين، وركيزة في سبيل إحساسهم بالاستقرار".

وأشارت أونروا إلى أنه سبق لدولة الإمارات أن قدمت في عام 2018 مبلغ 50 مليون دولار، عمل "على تمكين الوكالة من فتح مدارسها البالغ عددها 708 مدارس للعام الدراسي 2018-2019، وجعل من الإمارات سادس أكبر مانح في ذلك العام".

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أوقفت في عام 2018 كل التمويل الذي كانت تقدمه للأونروا، وقدره 365 مليون دولار سنويا.