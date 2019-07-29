الصين: السياسيون الغربيون يثيرون الاضطرابات في هونج كونج

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صرح يانغ قوانغ المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو في مجلس الدولة اليوم الاثنين بأن هذه المحاولات لن تؤتى ثمارها لأن بكين لن تتسامح مع أي تدخل خارجي في شؤون المستعمرة البريطانية السابقة.
لم يذكر يانغ أي أفراد أو دول محددة، لكنه قال إن المعنيين يدلون "بتصريحات غير مسؤولة" ويشجعون على الاحتجاجات.
تأتي تعليقات يانغ في مؤتمر صحفي وسط ما يقرب من شهرين من الاحتجاجات في المنطقة الصينية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي للمطالبة بمزيد من الديمقراطية ومساءلة الحكومة.
أطلقت الشرطة يوم الأحد مرارًا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لرد المحتجين الذين كانوا يغلقون شوارع هونج كونج بعلامات الطرق والمظلات.