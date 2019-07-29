كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الأمريكية تبحث عن مشتبه به ثان فى حادث إطلاق النار بكاليفورنيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن قائد شرطة مدينة جيلروى بولاية كاليفورنيا الأمريكية سكوت سميثى، اليوم الاثنين، أن الشرطة تبحث عن مشتبه به ثان فى حادث إطلاق النار بمهرجان للطعام فى الولاية.

وقال سميثى فى تصريحات له - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن شخصا ثانيا مشارك بصورة ما، لكننا لا نعرف بأية طريقة".

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وكانت الشرطة قد أعلنت أن ثلاثة أشخاص قتلوا فى إطلاق النار بالإضافة إلى المشتبه به الأول، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أية معلومات بشأن مطلق النار.

ويعرض مهرجان جيلروى جارليك الذى تأسس عام 1979 مواد غذائية ومشروبات ويتضمن عروضا فنية حية ومنافسات فى مجال الطهى.