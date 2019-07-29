كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثي يواصل نهب المساعدات الإغاثية في صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل میلیشیا الحوثي الانقلابیة نھب المساعدات الإنسانیة المقدمة من برنامج الأغذیة العالمي، فضلاً عن حرق بعضھا وعرقلة توزیعھا على مستحقیھا.

وكشفت مصادر محلیة لموقع "نيوزيمن" الإخباري، اليوم الإثنين، أن عناصر حوثیة صادرت شاحنة تحمل كمیة من المساعدات الغذائیة المقدمة من إحدى المنظمات الإنسانیة كانت في

طریقھا إلى مدیریة جحانة بمحافظة صنعاء تحت مبرر أن المساعدات منتھیة الصلاحیة.

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وأكدت مصادر عاملة في مجال الإغاثة الإنسانیة في محافظة ریمة، أن عناصر من میلیشیا الحوثي اقتحموا مستودعا تابعاً لبرنامج الأغذیة العالمي واستولوا على كمیات من المواد الغذائیة وقاموا بحرق بعضھا تحت مبرر تلفھا.

وجددت اللجنة مطالبتھا لوكیل الأمین العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانیة مارك لوكوك، ومنسقة الشؤون الإنسانیة لدى الیمن لیز غراندي، بالتدخل العاجل والتحقیق في ھذه الحوادث واتخاذ التدابیر لضمان إیصال المساعدات إلى مستحقیھا والحیلولة دون تعرضھا للنھب.

واتھم ناشطون في مجال الإغاثة میلیشیات الحوثي بعرقلة نشاط المنظمات الإنسانیة والاستحواذ على المساعدات لتوزیعھا على عناصرھا أو تسخیرھا لمجھودھا الحربي وھذه لیست المرة الأولى التي تستولي فیھا المیلیشیات على مساعدات دولیة أو تتسبب في إتلافھا، فقد سبق أن استھدفت مطاحن البحر الأحمر ما أدى إلى تلف نحو 20% من مخزون القمح في مخازنھا.