كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: قطعنا خط إمداد الميلشيات بين طرابلس ومصراته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الأحد، أن قوات الجيش قطعت طريق الإمداد الرئيسي بين طرابلس ومصراتة.

وأضاف في تصريحات لموقع "بوابة أفريقيا الإخبارية"، أنه تم سحب بعض وحدات الجيش من محاور في طرابلس حفاظاً على سلامة المدنيين.

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وأوضح أن خطة الجيش لدخول العاصمة طرابلس تجري كما هو مخطط.

يشار إلى أن سلاح الجو الليبي نفذ غارة على معسكر "النقلية" جنوب طرابلس، حيث وصلت قوات الجيش إلى طريق "القَرَه بُوللي"، "الجربولي" الذي يقطع خطوط المواصلات بين القاعدة الرئيسية للإمداد بالمقاتلين من مصراتة إلى طرابلس.

وكان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد قال إن "هدفنا هو تحرير كامل الأراضي الليبية"، مؤكداً أنه سيتم الاحتفال قريباً بالنصر بتحرير العاصمة طرابلس.