كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرس الثوري الإيراني ينشر تسجيلا جديدا لاحتجاز الناقلة البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الحرس الثوري الإيراني، لقطات فيديو، قال إنه يقدم فيها تحذيرات للسفن الحربية البريطانية يوم 19 يوليو، خلال عمليات احتجاز ناقلة النفط البريطانية عند مضيق هرمز.

ويشير التسجيل، الذي نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إلى أن ممثل الحرس الثوري الإيراني، حذر السفن الحربية البريطانية قائلا: "يجب عليكم عدم التدخل في تلك المسألة".

ورصد الفيديو أيضا رد بريطاني من السفينة الحربية البريطانية F236، والتي قالت فيها: "عليكم أن تعلموا أنكم بالقرب من مضيق معترف به دوليا خاضع للقوانين الدولية ولا ينبغي اعتراض مرور أي سفينة".

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ورد ممثل الحرس الثوري الإيراني بلهجة محتدة: "لا تعرض حياتك للخطر".

​وتصاعدت حدة التوتر بين طهران ولندن بعد احتجاز إيران للناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" بدعوى اصطدامها بقارب صيد في 18 يوليو الجاري، وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجاز قوة بريطانية ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، قبالة منطقة جبل طارق، "للاشتباه في خرقها العقوبات الأوروبية بنقل النفط إلى سوريا".

وكانت طهران قد تعهدت بالتراجع عن احتجاز السفينة البريطانية إذا ما تراجعت بريطانيا عن احتجاز سفينتها بجبل طارق، فيما ذكرت لندن أنها مستعدة لفعل ذلك بعد الحصول على ضمانات بعدم نقل السفينة الإيرانية نفطا إلى سوريا.