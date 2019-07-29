كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولاية صومالية تحذر الشيوخ التقليديين والمندوبين من اللقاء مع حركة الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذرت السلطات في ولاية جنوب غرب الصومال الشيوخ التقليديين والمندوبين الانتخابيين من عقد اجتماع مع حركة الشباب.

وكانت حركة الشباب قد دعت كبار السن والمندوبين الذين شاركوا في اختيار المشرعين في البلاد خلال الانتخابات الماضية الى اجتماع مع حركة الشباب.

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وخلال اجتماع مع كبار السن والمسؤولين من الأجهزة الأمنية ، حث مهد عبد الرحمن عدن ، مفوض الشرطة في ولاية جنوب غرب البلاد كبار السن على تحدي الأمر الذي تقول المجموعة إن الالتزام بتوجيهات الشباب سيكون وسيلة للتعبير عن التعاطف مع المجموعة.

وتعهد عبد الرحمن باتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين أدينوا باللقاء مع حركة الشباب.