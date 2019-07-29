البنزرتي عن نهائي الوداد والترجي: “المباراة توقفت بسبب ‘الفار’ والوضع الأمني كان ممتازا”

تحدث فوزي البنزرتي، المدرب السابق لفريق الوداد الرياضي، لصحيفة “24 الرياضية” التونسية، عن الأحداث، التي رافقت إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد، والترجي التونسي، وحالت دون إكمال المباراة، وقال إن السبب الرئيس وراء توقف اللقاء، هو غياب تقنية حكم الفيديو المساعد “الفار”، إذ طالب مسؤولو الفريق الأحمر بتشغيله، خصوصا بعد إلغاء هدف وليد الكرتي.

وعن الجوانب الأمنية، أكد المدرب التونسي أن الوضع الأمني كان ممتازا منذ وصول بعثة الوداد إلى مطار تونس قرطاج، مرورا بالمباراة النهائية، إلى أن غادر الفريق التراب التونسي.

يذكر أن الكونفدرالية الإفريقية للعبة “كاف”، طالبت الترجي بإعادة اللقب والميداليات، بعد أن أصدر مكتبها التنفيذي قرارا يقضي بإعادة النهائي، قبل أن يراسل الفريقان محكمة التحكيم الرياضي “طاس”، التي ستخرج بقرارها، يوم الأربعاء المقبل.