رسميا .. المؤتمر الرابع عشر لـ”البام” بلجنتين تحضيريتين!

بعد أشهر من انتخاب اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وهي الانتخابات التي قسمت الحزب وأفرزت “تيار المستقبل”، عاد حكيم بنشماش الأمين العام للحزب، لعقد لجنة تحضيرية موازية للجنة الأولى وانتخاب رئيس لها، لتوازي اللجنة الأولى التي يرأسها سمير كودار.

وقال حزب الأصالة والمعاصرة، إنه جرى أمس الأحد في المقر المركزي للحزب بالرباط انتخاب أحمد التهامي، رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وخديجة الكور نائبته ومحسن بومهدي مقررا لذات اللجنة، بإجماع أعضاء اللجنة التحضيرية الحاضرين، معتبرا أن عملية الانتخاب “مرت في أجواء ديمقراطية وانخراط الجميع في إنجاح أشغال الاجتماع”.

ورفض القضاء الاستعجالي منتصف شهر يونيو الماضي بمدينة أكادير، طلبا تقدم به حكيم بنشماش لإيقاف عقد اللجنة التحضيرية الأولى للمؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة في مدينة أكادير.

بنشماش الذي كان يطعن في شرعية الاجتماع الثاني لهذه اللجنة التي يترأسها سمير كودار، تقدم بطلب إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، يطلب فيه إصدار الأمر بإيقاف انعقاد الاجتماع، لكن المحكمة لم تسايره في ذلك، ما يجعل الاجتماع في حالة قانونية.