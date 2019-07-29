ماليزيا تبدأ مراسيم تنصيب ملكها الـ16 الثلاثاء

تُجرى في القصر الوطني بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، الثلاثاء، مراسيم تنصيب السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ليكون الملك الماليزي الـ16.

تم تعيين السلطان عبدالله ملكا لماليزيا لمدة 5 سنوات اعتبارا من 31 يناير/كانون الثاني الماضي في اجتماع الملوك والسلاطين الـ251.

التعيين جاء خلفا للملك السلطان محمد الخامس الذي استقال من منصبه يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي بعد توليه المنصب 13 ديسمبر/كانون الأول 2016.

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وتتكون ماليزيا من 14 ولاية؛ 9 منها سلطنات وراثية و5 أخرى حكام الولايات، ويتناوب السلاطين الـ9 للولايات هذا المنصب بانتخابات تجرى خلال اجتماع الملوك والسلاطين.

والسلطان عبدالله ولد يوم 30 يوليو/تموز 1959 بقصر مانجو تونجال، بمدينة بيكان من ولاية بهانج الماليزية.

وتلقى تعليمه المبكر في مدرسة كليفورد بمدينة كوالا ليبيس عام 1965، ثم مدرسة أحمد الابتدائية الوطنية في مدينة بيكان (1966-1969)، ومدرسة سانت توماس الوطنية الابتدائية، كوانتان ومدرسة سانت توماس الوطنية الثانوية (1970-1974).

وأكمل دراســته في مدرسة الدنهام، إلستري، هيرتفوردشاير، في المملكة المتحدة وكلية ديفيس في لندن (1975-1977)، قبل مواصلة دراسته في الكلية العسكرية في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست بالمملكة المتحدة (1978-1979) وكلية ورشستر وكوين إليزابيث في المملكة المتحدة (1980-1981).