خلايا الإخوان وتراجع نفط إيران.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز: الخلايا الإخوانية.. خطر يواجه المرحلة الانتقالية بالسودان، ونظام أردوغان يصل بحظر التظاهر في ولاية كردية لحاجز الألف يوم، وبوتين يعلن اعتزام روسيا مواصلة تحديث سلاح البحرية، وترامب يعلن تعيين جون راتكليف مديرا الاستخبارات الوطنية، الأسرى الفلسطينيون.. نضال خلف قضبان الاحتلال.

وعن الأوضاع اليمنية، تتابعون: مليشيا الحوثي تختطف 5 نساء في البيضاء اليمنية.

أما في الاقتصاد فتطالعون: إيران تتوقع مزيدا من الانخفاض في مبيعاتها النفطية وشركات تعدين أسترالية تحول 760 مليون دولار أرباحا إلى الملاذات الضريبية، والتضخم في الجزائر يتراجع إلى 1.3% في يونيو.

Advertisements

وإلى الملاعب، تطالعون: محمد الشناوي يكشف عن حقيقة مفاوضات ريال مدريد وأرسنال.

وفي التكنولوجيا تتابعون: تكييف الرقبة.. أحدث صيحات سوني لمواجهة حر الصيف.

وفي الفن: 8 مشاهير كادوا أن يفقدوا حياتهم خلال التصوير.

وللتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الإثنين 29 يوليو/تموز 2019.

للاطلاع اضغط هنا