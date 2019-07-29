شكرا لقرائتكم السيسي لحميدتي: موقف مصر ثابت لدعم أمن واستقرار السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، والفريق أول حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، تطورات الموقف الحالي في السودان، كما تناول بعض جوانب العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين.
وصرح السفير الرسمي بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة مصر، أن السيسي أكد على الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي لحميدتي: موقف مصر ثابت لدعم أمن واستقرار السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.