شكرا لقرائتكم السيسي لحميدتي: موقف مصر ثابت لدعم أمن واستقرار السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، والفريق أول حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، تطورات الموقف الحالي في السودان، كما تناول بعض جوانب العلاقات الثنائية، وفي مقدمتها مشروعات الربط الكهربائي بين البلدين.

وصرح السفير الرسمي بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة مصر، أن السيسي أكد على الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق.