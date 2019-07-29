الداخلية العراقية: البغدادي في سوريا ويتمتع بنفوذ قوي

لفتت خلية الصقور الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية ​العراق​ية إلى أن "زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي ​أبو بكر البغدادي​ موجود في ​سوريا​، ولا يزال يتمتع بنفوذ قوي داخل التنظيم"، مشيرةً إلى أنه "بعد الانتكاسة العسكرية لداعش في العراق وسوريا، أصبح هناك خطر دائم على المجرم إبراهيم السامرائي الملقب بالبغدادي الموجود حاليا في سوريا مع معاونيه العرب والأجانب".

وأشارت إلى أن "البغدادي أعطى أولوية كبرى خلال الفترة الماضية للتصدي للتهديدات الاستخبارية وحفظ التنظيم من الاختراقات"، موضحةً أن "زعيم "داعش" لا يزال يتمتع بنفوذ قوي وطاعة بين أتباعه من جنسيات أجنبية وعربية، وأجرى تغييرات لتعويض الإرهابيين الذين قُتلوا خلال العمليات المشتركة في سوريا وعمليات تحرير ​نينوى​ و​الرمادي​ و​صلاح الدين​ وباقي المناطق".

وأضافت "البغدادي يعاني من شلل في أطرافه بسبب إصابته بشظايا ​صاروخ​ في العمود الفقري خلال عملية لخلية الصقور بالتنسيق مع القوت الجوية أثناء اجتماعه بمعاونيه في منطقة هجين جنوب شرقي محافظة ​دير الزور​ السورية قبل تحريرها عام 2018".