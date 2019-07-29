مسؤول روسي: الأميركيون ينهبون المنشآت النفطية الحكومية السورية بالفرات

لفت رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي إلى أن "الأميركيين في سوريا، بالإضافة إلى تدريب المسلحين، ينهبون المنشآت النفطية والحقول في منطقة الفرات التابعة للحكومة السورية الشرعية".
وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى تدريب المسلحين، تنشغل الهياكل الأميركية في سوريا بنهب المنشآت النفطية والحقول في منطقة الفرات التابعة للحكومة السورية الشرعية".
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