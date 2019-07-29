مسؤول روسي: الأميركيون ينهبون المنشآت النفطية الحكومية السورية بالفرات

لفت رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية ​سيرغي رودسكوي​ إلى أن "الأميركيين في ​سوريا​، بالإضافة إلى تدريب المسلحين، ينهبون المنشآت النفطية والحقول في منطقة ​الفرات​ التابعة للحكومة السورية الشرعية".

وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى تدريب المسلحين، تنشغل الهياكل الأميركية في سوريا بنهب المنشآت النفطية والحقول في منطقة الفرات التابعة للحكومة السورية الشرعية".