علق عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون على المادة 80 من الموازنة المتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، قائلا "هذه المشكلة قابلة أن تتكرر في غير هذا المجلس وكيف يجب حل هذا الموضوع"، مؤكداً أنه "من الضروري أن يحصل حوار حولها و التفاهم حول كيفية مقاربة الموضوع".
وفي حديث تلفزيوني، لفت عون إلى "اننا اليوم نقول ان هناك هواجس يعبر عنها يجب الحديث عنها"، متسائلا "شريحة كبيرة من المسيحيين في لبنان عبروا عن هواجسهم، ألا يستاهل هذا الموضوع مناقشة؟".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: مشكلة المادة 80 يمكن أن تتكرر في أي مكان إذا لم يتم التفاهم عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.