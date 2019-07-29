آلان عون: مشكلة المادة 80 يمكن أن تتكرر في أي مكان إذا لم يتم التفاهم عليها

علق عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​آلان عون​ على المادة 80 من ​الموازنة​ المتعلقة بحفظ حقوق الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​، قائلا "هذه المشكلة قابلة أن تتكرر في غير هذا المجلس وكيف يجب حل هذا الموضوع"، مؤكداً أنه "من الضروري أن يحصل حوار حولها و التفاهم حول كيفية مقاربة الموضوع".

وفي حديث تلفزيوني، لفت عون إلى "اننا اليوم نقول ان هناك هواجس يعبر عنها يجب الحديث عنها"، متسائلا "شريحة كبيرة من المسيحيين في لبنان عبروا عن هواجسهم، ألا يستاهل هذا الموضوع مناقشة؟".