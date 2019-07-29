حمادة التقى الاساتذة الثانويين الناجحين في التربية

زار وفد من الأساتذة الثانويين الناجحين في كلية التربية والملتحقين ب​التعليم الثانوي​، مكتب نواب "​كتلة الوفاء للمقاومة​" في ​الهرمل​ والتقى عضو الكتلة النائب ايهاب حمادة، وشرح له الخطوات والمحطات التشريعية، التي يعمل عليها ​مجلس النواب​ وتكتل ​بعلبك​ - الهرمل التي تخص تطوير الشأن التربوي. وشكر الوفد كتلة الوفاء للمقاومة ممثلة بالنائب حمادة، وقدم له درعا عربون شكر وتقدير.

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